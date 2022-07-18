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Учёные дали совет, как лучше останавливать нежелательные мысли

Есть более эффективный способ
Для большинства из нас контролировать нежелательные мысли нелегко, но новое исследование описывает подход, который может использовать любой, чтобы ограничить количество тяжких дум.
Учёные дали совет, как лучше останавливать нежелательные мысли

В исследовании рассматриваются различия между реактивным и проактивным контролем. Реактивный контроль — это когда мы берём нежелательную мысль и пытаемся отвергнуть или подавить её. Проактивный контроль — когда мы пытаемся предотвратить появление нежелательной мысли. Второй способ оказался предпочтительнее и эффективнее.

В эксперименте исследователи попросили 80 добровольцев придумать новые ассоциации к 60 общеупотребительным словам, которые по очереди отображались на экране. Каждое слово было произвольно представлено пять раз. Участников разделили на две группы: одной заранее сказали, что за повторение каких-либо ассоциаций добровольцы лишатся денежного вознаграждения, другая группа такую инструкцию не получала. Это позволяло сделать некоторые мысли нежелательными для людей в первой группе. Например, ассоциация «стул» к «столу» считалась старой и была нежелательной.

Изучив результаты, исследователи пришли к выводу, что добровольцы, которые пытались избежать повторения, в основном думали о ранее использованных словах, а затем отвергали их — это был реактивный контроль. Тем не менее, люди добивались определённого успеха в задаче. У них всё же срабатывал проактивный контроль.

Таким образом, следует тренироваться вообще не допускать появления в голове нежелательных мыслей, а не пытаться подавить их.

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