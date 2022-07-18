Учёные дали совет, как лучше останавливать нежелательные мысли

В исследовании рассматриваются различия между реактивным и проактивным контролем. Реактивный контроль — это когда мы берём нежелательную мысль и пытаемся отвергнуть или подавить её. Проактивный контроль — когда мы пытаемся предотвратить появление нежелательной мысли. Второй способ оказался предпочтительнее и эффективнее.

В эксперименте исследователи попросили 80 добровольцев придумать новые ассоциации к 60 общеупотребительным словам, которые по очереди отображались на экране. Каждое слово было произвольно представлено пять раз. Участников разделили на две группы: одной заранее сказали, что за повторение каких-либо ассоциаций добровольцы лишатся денежного вознаграждения, другая группа такую инструкцию не получала. Это позволяло сделать некоторые мысли нежелательными для людей в первой группе. Например, ассоциация «стул» к «столу» считалась старой и была нежелательной.

Изучив результаты, исследователи пришли к выводу, что добровольцы, которые пытались избежать повторения, в основном думали о ранее использованных словах, а затем отвергали их — это был реактивный контроль. Тем не менее, люди добивались определённого успеха в задаче. У них всё же срабатывал проактивный контроль.

Таким образом, следует тренироваться вообще не допускать появления в голове нежелательных мыслей, а не пытаться подавить их.