Учёные: даже небольшой лишний вес опасен для жизни

Ранее исследователи говорили о «парадоксе ожирения». Мол, риск смерти от любых причин растёт только у людей с сильным ожирением. Однако новое исследование опровергает это. «Парадокс» может быть связан просто с недостатками прошлых работ. При коррекции ошибок смертность стабильно растёт с увеличением ИМТ.

Новая работа показала, что часто для людей неправильно рассчитывалось ИМТ. У 20% тех, чью массу тела считали избыточной, на самом деле всё было нормально. Также были обратные ситуации.

Согласно новым данным, с увеличением ИМТ риск смерти повышался от 22 до 91%.