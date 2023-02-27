Учёные: даже небольшой лишний вес опасен для жизни

22:01, 27 февраля 2023
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Учёные: даже небольшой лишний вес опасен для жизниНужно стараться придерживаться нормальной массы тела
Учёные заявили, что даже небольшой избыточный вес увеличивает риск преждевременной смерти. Чем больше лишних килограммов, тем выше риск.
Фото: Unsplash
Ранее исследователи говорили о «парадоксе ожирения». Мол, риск смерти от любых причин растёт только у людей с сильным ожирением. Однако новое исследование опровергает это. «Парадокс» может быть связан просто с недостатками прошлых работ. При коррекции ошибок смертность стабильно растёт с увеличением ИМТ.
Новая работа показала, что часто для людей неправильно рассчитывалось ИМТ. У 20% тех, чью массу тела считали избыточной, на самом деле всё было нормально. Также были обратные ситуации.
Согласно новым данным, с увеличением ИМТ риск смерти повышался от 22 до 91%.