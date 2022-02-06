Учёные: даже умирающие звёзды могут «порождать» новые планеты

Дело в том, что некоторые старые, умирающие звёзды, тоже имеют такие диски из остаточного вещества. При этом многие звёзды существуют в парах. Такие звёзды одного возраста, но имеют разную массу и разную продолжительность жизни. Если одна из этих звёзд имеет такую ​​же массу, как наше Солнце, она становится красным гигантом и выбрасывает вещество в космос, умирая. Что происходит со всем этим веществом, если у звезды есть партнёр?

Учёные пришли к выводу, что гравитационное притяжение второй звезды может привести к тому, что материал, выброшенный умирающим партнёром, образует новый протопланетный диск. В этом диске может образоваться второе поколение планет. Согласно новому исследованию, около 10% двойных звёзд формируют новые миры.