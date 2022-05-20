Учёные: дельфины могут лечить сами себя

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Учёные: дельфины могут лечить сами себяДень дельфинов
Сегодня мы узнали, что дельфины могут различать друг друга по вкусу мочи. Теперь учёные рассказали ещё об одном аспекте поведения этих замечательных животных. Оказывается, они могут заниматься самолечением.
Учёные выяснили, что дельфины афалины лечат свою кожу, обтираясь об определённые виды кораллов и губок, которые производят вещества, способные защитить дельфинов от инфекции. Исследователи впервые увидели, как дельфины трутся о кораллы около 13 лет назад в Красном море у берегов Египта.
Учёные собрали образцы кораллов, которые так нравились афалинам, и проанализировали их свойства. Оказалось, что при трении о них приходят в возбуждение крошечные полипы, выделяющие слизь. Эта слизь содержит 17 активных метаболитов, обладающих антибактериальными, антиоксидантными, гормональными и токсическими свойствами. Вероятно, они помогают дельфинам избежать и лечить инфекции.