Учёные: дельфины могут лечить сами себя

Учёные выяснили, что дельфины афалины лечат свою кожу, обтираясь об определённые виды кораллов и губок, которые производят вещества, способные защитить дельфинов от инфекции. Исследователи впервые увидели, как дельфины трутся о кораллы около 13 лет назад в Красном море у берегов Египта.

Учёные собрали образцы кораллов, которые так нравились афалинам, и проанализировали их свойства. Оказалось, что при трении о них приходят в возбуждение крошечные полипы, выделяющие слизь. Эта слизь содержит 17 активных метаболитов, обладающих антибактериальными, антиоксидантными, гормональными и токсическими свойствами. Вероятно, они помогают дельфинам избежать и лечить инфекции.