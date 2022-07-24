Учёные: детям по всему миру диагностируют несуществующую болезнь

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) описывает боли роста как «боль или пульсацию в обеих ногах», которые прекращаются с возрастом. Даже NHS признает, что «боли роста» не связаны с процессом, собственно, роста костей или мышц. Иногда этот симптом, который врачи приписывают мифической болезни, на самом деле может быть вызваны серьёзными заболеваниями, в том числе раком.

Исследователи изучили 147 исследований, в которых упоминались «боли роста». Анализ показал, что у этой болезни даже нет чётких критериев. Более 80% исследований и вовсе не указывали возраст детей, информация о локализации болей разнилась от работы к работе. В каких-то статьях говорилось, что боли имеют мышечный характер, в каких-то писали о болях в суставах. Скорее всего, «боли роста» — удобный термин, который позволяет «приютить» все необъяснимые симптомы.