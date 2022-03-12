Учёные: девочки меньше уверены в своём таланте, чем мальчики

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Учёные: девочки меньше уверены в своём таланте, чем мальчикиВозможно, это мешает им достигать карьерных высот
Новое крупное исследование показало, что во всём мире девочки чаще, чем мальчики, винят в своей академической неуспеваемости отсутствие таланта. Мальчики больше уверены в себе и склонны думать, что им мешают обстоятельства.
Новая научная работа охватывает 500 000 студентов по всему миру. В опросник для исследования входил такой вопрос: «Когда я терплю неудачу, я боюсь, что у меня может не хватить таланта». В результате в 71 из 72 изученных странах девочки были более склонны приписывать свои неудачи отсутствию таланта, чем мальчики, которые чаще винили внешние факторы. Единственным исключением была Саудовская Аравия.
Что интересные, гендерные стереотипы укрепились больше в более богатых и эгалитарных странах. По словам исследователей, это показывает, что «по мере развития стран гендерные нормы не исчезают, а перестраиваются».
Источник: Science Alert