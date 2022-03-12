Учёные: девочки меньше уверены в своём таланте, чем мальчики

Новая научная работа охватывает 500 000 студентов по всему миру. В опросник для исследования входил такой вопрос: «Когда я терплю неудачу, я боюсь, что у меня может не хватить таланта». В результате в 71 из 72 изученных странах девочки были более склонны приписывать свои неудачи отсутствию таланта, чем мальчики, которые чаще винили внешние факторы. Единственным исключением была Саудовская Аравия.

Что интересные, гендерные стереотипы укрепились больше в более богатых и эгалитарных странах. По словам исследователей, это показывает, что «по мере развития стран гендерные нормы не исчезают, а перестраиваются».