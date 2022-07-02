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Учёные: динозавры отлично переживали морозы

А вы думали, они жили как на курорте?
Многим известна общепринятая теория о том, как динозавры погибли 66 млн лет назад: в столкновении Земли с метеором и последующей глобальной зиме. Но было и ещё одно вымирание, которое случилось 202 млн лет назад, уничтожило больших рептилий, которые до этого правили планетой, и, по-видимому, расчистило путь динозаврам. Что вызвало так называемое триасово-юрское вымирание и почему динозавры процветали, когда другие существа умирали?
Учёные: динозавры отлично переживали морозы

Мы знаем, что в триасовом периоде, предшествовавшем вымиранию, и в последующем юрском периоде, с которого началась эра динозавров, в целом было жарко и душно . Тем не менее, новое исследование переворачивает представление о теплолюбивых динозаврах с ног на голову. Учёные нашли доказательство того, что триасовые виды динозавров регулярно переживали морозы.

Исследователи обнаружили следы огромных ящеров рядом с горными породами, которые могли образоваться только под действием льда. Авторы исследования говорят, что во время массового вымирания полярные регионы, где жили тогда динозавры, уже стали холоднее. Затем холод распространился на более низкие широты, убивая различных существ. А вот динозавры, которые уже успели приспособиться к морозам, мигрировали на расчищенные территории.

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