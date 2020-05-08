Учёные добавили дронам умения комаров

Проектом занимаются учёные из Университета Лидса и Королевского ветеринарного колледжа. Дело в том, что комар во время полёта в темноте ощущает изменения в воздушных потоках, которые создаются взмахами его крыльев. Эти струи воздуха меняют форму при наличии различных препятствий.

Для экспериментов исследователи взяли самца комара Culex quinquefasciatus. Этим насекомым удаётся перемещаться в темноте, ни во что не врезаясь. Учёные использовали компьютерное моделирование, чтобы изучить, как препятствия влияют на потоки воздуха вокруг тела. Благодаря исследованию специалистам удалось предсказать максимальное расстояние, на котором комар может обнаруживать поверхности. Оно составило более 20 длины крыльев.

Изученный принцип учёные решили использовать в миниатюрном дроне, оснастив его специальными датчиками.