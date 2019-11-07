Учёные доказали бесполезность комнатных растений для улучшения воздуха

Статью исследователей опубликовали в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Учёные объяснили, как проверяется эффективность очистки воздуха растениями. Чаще всего горшок ставят в запаянную ёмкость с кубометром воздуха. Затем в неё вводят какое-либо вещество и следят за его концентрацией. Проанализировав данные по таким экспериментам, учёные пришли к выводу, что комнатные растения очень слабо помогают в очистке воздуха в помещении.

Обычное проветривание оказалось намного эффективнее. Оно быстрее справляется с выведением из воздуха летучих веществ. Как мы уже упоминали выше, для схожего эффекта понадобится слишком много растений.