Учёные доказали: большинство людей не могут отличить ботов в соцсетях от реальных пользователей

Исследовательская группа создала собственную имитацию ленты в Twitter, посвящённую российско-украинскому конфликту. В этой ленте были представлены как настоящие, так и сгенерированные профили с твитами, поддерживающими ту или иную конфликтующие стороны. В профилях ботов также использовались сгенерированные нейросетью картинки. Сами посты генерировались с помощью GPT-3, языковой модели, которая стоит за ChatGPT.

Оказалось, что люди чаще всего сомневались, не бот ли перед ним, когда видели твиты настоящих людей. Один из настоящих профилей был ошибочно назван фальшивым 41,5% участников. Между тем, один из самых эффективных поддельных профилей был отмечен как бот только 10% людей.