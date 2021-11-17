Учёные доказали, что бабушки любят внуков больше, чем детей

Исследователи пригласили для эксперимента 50 пожилых женщин. У каждой был хотя бы один внук в возрасте от трёх до 12 лет. Участницам показывали фотографии их внуков и детей, а также снимки незнакомых детей и взрослых. Всё это время учёные считывали активность мозга бабушек.

Оказалось, что, когда бабушки видели фотографии внуков, у них активировались области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией. Под этим термином подразумевают осознанное понимание внутреннего мира и состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать. При просмотре же фото детей у женщин активировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией. Такая эмпатия менее глубокая, чем первая. Бабушки могут лишь понимать чувства своих детей. А случае с внуками они сами испытывают те же эмоции, что и малыши.