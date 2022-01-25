Учёные доказали, что бедность родителей меняет мозг младенцев

Доход семьи неоднократно связывался с развитием ребенка в ранних исследованиях, но учёные впервые нашли прямые экспериментальные доказательства того, как бедность вызывает изменения в мозге.

Исследователи изучили тысячу малообеспеченных семей из США. Их случайным образом распределили на группы. Некоторым платили по $333 в месяц, другим — $20. Эти платежи поступали первые четыре года жизни ребёнка.

Исследование показало, что финансовая поддержка малообеспеченных матерей может напрямую изменить активность мозга младенцев в первый год жизни. Младенцы, чьи матери получали более высокие денежные выплаты, имели более высокую частоту мозговой активности, чем те младенцы, чьи матери получали меньше. Пока непонятно, становятся ли у первых детей лучше когнитивные способности.