Учёные доказали, что богатые глупее бедняков

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные попросили участников эксперимента оценить, насколько хорошо они знают 16 различных математических тем по шкале от 1 до 5. Ответы начинались с «никогда не слышал об этом» и заканчивались «знаю это хорошо, понимаю концепцию». Хитрость исследователей заключалась в том, что 3 темы из 16 были выдуманными. Тем не менее, участники исследования оценили свои «знания» по ним как «хорошие».

Оказалось, что чаще такие ответы дают богатые люди, чем бедные, и мужчины, чем женщины. Причём исследователи отмечают, что мальчики предпочитают преувеличивать свои навыки, чтобы получить более высокую заработную плату. И это, по всему видимому, хорошая стратегия, так как богатые демонстрируют склонность к преувеличению своих умственных способностей больше, чем бедные.