Учёные доказали, что чайлдфри не меняют своего решения на всю жизнь

Людей, которые решили осознанно отказаться от деторождения, называют чайлдфри. Новое исследование показало, что доля мужчин и женщин, идентифицирующих себя так, составляет около 27%. Это был опрос учёных Университета штата Мичиган.

Стало известно также, что большинство чайлдфри приняли решение не иметь детей в возрасте от 10 до 19 лет (34%), а также в возрасте от 20 до 29 лет (около 32%). Женщины чаще сообщают о чётком нежелании иметь детей. Средний возраст таких женщин составил в среднем 38,58 года. Они приняли такое решение в молодости и у них всё ещё нет детей.