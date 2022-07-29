Учёные доказали, что чайлдфри не меняют своего решения на всю жизнь

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Учёные доказали, что чайлдфри не меняют своего решения на всю жизньЭти убеждения оказались крепкими
Учёные выяснили, что мужчины и женщины, которые не хотят заводить детей, в большинстве случаев приняли такое решение ещё в подростковом возрасте и не поменяли мнение к сорока годам.
Людей, которые решили осознанно отказаться от деторождения, называют чайлдфри. Новое исследование показало, что доля мужчин и женщин, идентифицирующих себя так, составляет около 27%. Это был опрос учёных Университета штата Мичиган.
Стало известно также, что большинство чайлдфри приняли решение не иметь детей в возрасте от 10 до 19 лет (34%), а также в возрасте от 20 до 29 лет (около 32%). Женщины чаще сообщают о чётком нежелании иметь детей. Средний возраст таких женщин составил в среднем 38,58 года. Они приняли такое решение в молодости и у них всё ещё нет детей.