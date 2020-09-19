Учёные доказали, что человек чувствует себя счастливее с друзьями, чем с семьёй

Работу исследователей опубликовали в журнале Journal of Personality and Social Psychology, а кратко о ней пишет Naked Science. Авторы работы отталкивались от гипотезы, что наличие близких отношений — одна из основных потребностей человека. Психологи решили проверить, насколько серьёзную роль в этом играет семья.

В исследовании участвовали более 400 человек. Их попросили вспомнить свои ощущения во время общения с семьёй и друзьями. Также участники рассказали, чем занимались в этот период. Исследователи заявляют, что смогли установить субъективный уровень счастья добровольцев. Оказалось, что он был выше при общении с друзьями.

Авторы работы отметили, что фактором, влияющим на это, могло стать то, что с друзьями люди, как правило, отдыхают, а с семьёй занимаются бытом.