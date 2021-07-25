Учёные доказали, что COVID-19 ухудшает интеллект так же, как инсульт

О том, что коронавирус SARS-CoV-2 может влиять на мозг, подозревали уже давно. Об этом свидетельствовала потеря обоняния и вкуса. Теперь учёные подтвердили это, изучив данные 81 337 человек.

Они проходили тесты на интеллект, а также опросы на тему COVID-19. Учёные сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и пр. Это помогло оценить влияние болезни на когнитивные способности.

Как оказалось, COVID-19 действительно ухудшает интеллект. Чет тяжелее люди болеют, тем сильнее эффект. У тех, кто лежал с ИВЛ, результат снизился эквивалентно 7 пунктам IQ. При этом даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше. Он наносит такой же ущерб интеллекту, как COVID-19 в средней форме.

Больше всего страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания.