Наука и технологии
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Учёные доказали, что девочки не глупее мальчиков в математике
Миф опровергнут
Американские исследователи с помощью методов нейровизуализации сравнили способности девочек и мальчиков к математике. Оказалось, что и те, и другие имеют равные шансы стать успешными в точных науках. Это опровергает распространённый стереотип о том, что мальчикам математика даётся легче.
Учёные использовали функциональную МРТ для измерения активности мозга у детей. В эксперименте участвовали 104 ребёнка в возрасте от трёх до десяти лет. Испытуемые смотрели обучающее видео по математике, а исследователи сравнивали активность их мозга.
Оказалось, что математическая информация и у мальчиков, и девочек обрабатывается одинаково. Задействованы были одни и те же области мозга.
Учёные также изучили результаты теста на математические способности, который прошла другая выборка детей. Различий тоже не обнаружилось.