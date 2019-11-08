Учёные доказали, что девочки не глупее мальчиков в математике

Учёные использовали функциональную МРТ для измерения активности мозга у детей. В эксперименте участвовали 104 ребёнка в возрасте от трёх до десяти лет. Испытуемые смотрели обучающее видео по математике, а исследователи сравнивали активность их мозга.

Оказалось, что математическая информация и у мальчиков, и девочек обрабатывается одинаково. Задействованы были одни и те же области мозга.

Учёные также изучили результаты теста на математические способности, который прошла другая выборка детей. Различий тоже не обнаружилось.