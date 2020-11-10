Учёные доказали, что для похудения не нужно ограничивать себя в часах приёма пищи

По этому поводу было проведено уже немало исследований. В одном учёные увидели снижение веса при ограничении времени приёма пищи, в другом — не увидели. Как пишет «Популярная механика», в этих исследованиях была одна ошибка — авторы работ разрешали участникам есть всё подряд во время этого «окна» для приёма пищи. То есть у каждого испытуемого калорийность рациона была разной.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса провели свой эксперимент с контролем калорийности и других факторов, которые могут повлиять на похудение.

Они увидели, что окно приёма пищи никак не влияет на снижение веса. Главный фактор здесь — сокращение калорийности.