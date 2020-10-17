Наука и технологии
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Учёные доказали, что дождь может двигать горы
Впервые оценили это
Учёные применили метод, который позволил точно отследить изменения ландшафта в горной местности. Благодаря этому они доказали, что дождь может влиять на данный процесс.
Исследование проводилось в Центральных и Восточных Гималаях. Учёные с помощью необычного метода отследили скорость, с которой реки разрушают скалы под ними. Они применили знание о том, как космические частицы взаимодействуют с песчинками на склонах холмов. Благодаря этому учёные узнали, как долго песок находился в определённом месте. А это помогло понять, как быстро разрушался ландшафт.
Учёные соотнесли данные о скорости эрозии с данными об изменениях в крутых поворотах рек и количестве осадков. Они также использовали моделирование процесса разрушения пород. Исследователи в итоге впервые смогли оценить то, как дождь влияет на скорость эрозии в пересечённой местности.