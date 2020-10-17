Учёные доказали, что дождь может двигать горы

Исследование проводилось в Центральных и Восточных Гималаях. Учёные с помощью необычного метода отследили скорость, с которой реки разрушают скалы под ними. Они применили знание о том, как космические частицы взаимодействуют с песчинками на склонах холмов. Благодаря этому учёные узнали, как долго песок находился в определённом месте. А это помогло понять, как быстро разрушался ландшафт.

Учёные соотнесли данные о скорости эрозии с данными об изменениях в крутых поворотах рек и количестве осадков. Они также использовали моделирование процесса разрушения пород. Исследователи в итоге впервые смогли оценить то, как дождь влияет на скорость эрозии в пересечённой местности.