Учёные доказали, что громкий шум вызывает скопление жидкости в ухе

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Учёные доказали, что громкий шум вызывает скопление жидкости в ухеИз-за этого повреждаются нервные клетки
Воздействие шума, например из-за фейерверка или концерта, является наиболее частой причиной потери слуха. Громкие звуки могут вызвать потерю нервных клеток во внутреннем ухе, которые отвечают за передачу акустической информации в мозг. Теперь учёные выяснили ещё одно негативное последствие шума.
Новое исследование показало, что повреждение нервов внутреннего уха связано с эндолимфатической водянкой, скоплением жидкости во внутреннем ухе. К счастью, учёные увидели, что обработка уха физиологическим раствором уменьшает повреждение нервов.
Исследователи изучили, как на ухо влияют обычные громкие звуки в диапазоне от 80 до 100 децибел. Они измеряли уровень жидкости во внутреннем ухе. Оказалось, что до воздействия звука в 95 децибел уровень жидкости оставался нормальным. А вот после воздействия 100 децибел — что эквивалентно шуму от газонокосилки или мотоцикла — жидкость накапливалась.
Стоит отметить, что это исследование проводилось на мышах.
Источник: Medical News