Учёные доказали, что громкий шум вызывает скопление жидкости в ухе

Новое исследование показало, что повреждение нервов внутреннего уха связано с эндолимфатической водянкой, скоплением жидкости во внутреннем ухе. К счастью, учёные увидели, что обработка уха физиологическим раствором уменьшает повреждение нервов.

Исследователи изучили, как на ухо влияют обычные громкие звуки в диапазоне от 80 до 100 децибел. Они измеряли уровень жидкости во внутреннем ухе. Оказалось, что до воздействия звука в 95 децибел уровень жидкости оставался нормальным. А вот после воздействия 100 децибел — что эквивалентно шуму от газонокосилки или мотоцикла — жидкость накапливалась.

Стоит отметить, что это исследование проводилось на мышах.