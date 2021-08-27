Учёные доказали, что интернет не виноват в существовании троллей

Считается, что анонимность в интернете позволила многим людям вести себя так, как они бы не осмелились в реальной жизни. Это отчасти правда, пишет Naked Science. Когда человек не видит собеседника, ему легче вести себя враждебно в его отношении. Тем не менее, как говорят учёные из Орхусского университета, на количество троллей интернет не повлиял.

Исследователи провели опрос среди 8434 жителей США и Дании. У людей узнали, как они ведут себя в политических дискуссиях в интернете и в реальной жизни. Как оказалось, люди, склонные к враждебности в политических спорах живьём, так же враждебны в интернете, и наоборот.

Учёные пришли к выводу, что интернет не увеличил количество враждебно настроенных друг к другу людей. Просто они становятся более заметными в сети.