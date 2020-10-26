Учёные доказали, что использование смартфона на работе снижает продуктивность

Учёные провели эксперимент, в ходе которого студентов колледжа попросили решать сложные головоломки. В середине эксперимента часть добровольцев делала перерыв, чтобы проверить смартфоны. Другая часть студентов могла отдохнуть, читая брошюру или используя компьютер. Остальные решали головоломки без перерыва.

Исследователи увидели, что те добровольцы, которые прерывались на смартфоны, испытывали потом самый высокий уровень умственного истощения. Им становилось всё сложнее решать головоломки. Продуктивность этих студентов была такой же, как если бы они вообще не прерывались на отдых.

Учёные считают, что смартфон слишком сильно отвлекает внимание и мешает снова сосредоточиться на работе.