Учёные доказали, что из-за загрязнённого воздуха дети хуже сдают экзамены по математике

Опубликовано 12 февраля 2024, 15:45
1 мин.
Учёные доказали, что из-за загрязнённого воздуха дети хуже сдают экзамены по математикеВлияние оказывают даже незначительные изменения в окружающей среде
Известно, что успеваемость детей связана с большим количеством факторов. В их число входит и состояние воздуха.
Учёные из Оулуского университета (Финляндия) выяснили, как разная степень загрязнения воздуха влияет на результаты экзаменов учеников. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Economics Letters.
Исследование проводилось на основе анализа данных, собранных с весны 2006 года по осень 2016 года. Всего научная работа охватила более 370 тысяч выпускных экзаменов, которые сдавали 172 414 учащихся из 253 школ в 53 городах и районах. Это были экзамены по математике, физике, финскому языку.
Оказалось, что когда концентрация вредных частиц PM2,5 на 1 кубический метр повышалась всего на 1 микрограмм, дети в среднем решали математические задачи на 0,13% хуже. А вот на остальные экзамены состав воздуха никак не повлиял.