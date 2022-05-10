Учёные доказали, что каблуки делают женщину привлекательнее

Учёные набрали 448 студентов колледжей с северо-востока США. Участники заполнили опросник, а затем им показали два силуэта: женщины на высоких каблуках и той же женщины в балетках. Участники оценивали силуэты по привлекательности, силе, женственности, здоровью, статусу и многому другому. После этого был проведён статистический анализ.

Результаты показали, что люди оценили силуэт на каблуках как более привлекательный и женственный. При этом не было никаких существенных различий в том, как участники оценивали личностные качества: умная, ласковая, дружелюбная или успешная. То есть наличие или отсутствие каблуков не влияет на восприятие женщины как личности.