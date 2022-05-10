Учёные доказали, что каблуки делают женщину привлекательнее

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Учёные доказали, что каблуки делают женщину привлекательнееНо не влияют на восприятие её личностных качеств
Может ли ношение высоких каблуков сделать вас более привлекательной? Согласно новому исследованию действительно может.
Учёные набрали 448 студентов колледжей с северо-востока США. Участники заполнили опросник, а затем им показали два силуэта: женщины на высоких каблуках и той же женщины в балетках. Участники оценивали силуэты по привлекательности, силе, женственности, здоровью, статусу и многому другому. После этого был проведён статистический анализ.
Результаты показали, что люди оценили силуэт на каблуках как более привлекательный и женственный. При этом не было никаких существенных различий в том, как участники оценивали личностные качества: умная, ласковая, дружелюбная или успешная. То есть наличие или отсутствие каблуков не влияет на восприятие женщины как личности.