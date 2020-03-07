Учёные доказали, что кофе помогает решать проблемы

Свою работу исследователи опубликовали в журнале Consciousness and Cognition. Целью исследования было изучить влияние кофеина на творчество. Дело в том, что в западных культурах кофе ассоциируется с творческими профессиями, например, писательством. Но есть ли в этих стереотипах доля правды?

Учёные провели эксперимент. Они случайным образом раздали 80 добровольцам либо таблетку кофеина 200 мг (что эквивалентно одной чашке крепкого кофе), либо плацебо. Затем участников протестировали на творческое мышление и мышление, связанное с поиском решения проблем. Как оказалось, кофеин значительно не повлиял на творческие способности, но улучшил способность находить выход из различных ситуаций.