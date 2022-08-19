Учёные доказали, что комары могут «учуять» даже намазанного средством против насекомых человека

Большинство животных ощущают запах с помощью «обонятельных рецепторов». Эти рецепторы связаны с особыми нейронами, которые передают информацию о конкретном запахе в мозг. Однако исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что нейроны у комаров связаны с несколькими типами рецепторов.

Это означает, что их нейроны активируются более чем одним химическим веществом, производимым людьми. Даже если один тип рецепторов не срабатывает, комары всё равно могут выследить нас. В целом, кровососущие насекомые способны выслеживать людей по углекислому газу, который мы выдыхаем, и химическим веществам в запахе тела.

Учёные использовали технологию редактирования генов CRISPR на самках комаров Aedes aegypti, чтобы деактивировать у них группы рецепторов человеческого запаха. Исследователи ожидали, что это полностью предотвратит возбуждение их обонятельных нейронов в ответ на человеческий запах. Однако когда они измерили активность нейронов у отредактированных комаров, они обнаружили, что насекомые всё ещё могут улавливать запах.