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Учёные доказали, что комары могут «учуять» даже намазанного средством против насекомых человека

Так устроены их рецепторы
Учёные выяснили, что комары развили способность «вынюхивать» людей, даже несмотря на используемые репелленты.
Учёные доказали, что комары могут «учуять» даже намазанного средством против насекомых человека

Большинство животных ощущают запах с помощью «обонятельных рецепторов». Эти рецепторы связаны с особыми нейронами, которые передают информацию о конкретном запахе в мозг. Однако исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что нейроны у комаров связаны с несколькими типами рецепторов.

Это означает, что их нейроны активируются более чем одним химическим веществом, производимым людьми. Даже если один тип рецепторов не срабатывает, комары всё равно могут выследить нас. В целом, кровососущие насекомые способны выслеживать людей по углекислому газу, который мы выдыхаем, и химическим веществам в запахе тела.

Учёные использовали технологию редактирования генов CRISPR на самках комаров Aedes aegypti, чтобы деактивировать у них группы рецепторов человеческого запаха. Исследователи ожидали, что это полностью предотвратит возбуждение их обонятельных нейронов в ответ на человеческий запах. Однако когда они измерили активность нейронов у отредактированных комаров, они обнаружили, что насекомые всё ещё могут улавливать запах.

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