Учёные доказали, что компьютеры хуже распознают лица афроамериканцев и азиатов

Исследователи заявляют, что нашли эмпирические доказательства пробелов в работе алгоритмов. Они не берутся называть причины этих пробелов, но считают, что разработчикам следует о них знать.

Исследователи оценили 189 алгоритмов от 99 различных создателей, то есть большинство программ в индустрии. Специалисты проверяли, как системы справляются с двумя задачами: сопоставлением различных фотографий одного человека и поиском соответствий в базе изображений лиц. Первая задача обычно выполняется при разблокировке смартфона лицом, а вторая — при установлении личности. Как увидели исследователи, алгоритмы чаще ошибались с первой задачей, если обрабатывали фотографии азиатов и афроамериканцев.