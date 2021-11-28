Учёные доказали, что контактные виды спорта приводят к старческому слабоумию

Так, по словам специалистов, именно занятия контактными видами спорта увеличивают риск развития данного недуга. При этом речь идёт именно о тех занятиях, при которых люди регулярно получают удары по голове.

Учёные даже изучили данные вскрытия и МРТ занимавшихся травмоопасной деятельностью спортсменов. Выяснилось, что примерно 90% таких людей когда-то играли в американский футбол. Остальные занимались футболом, боксом или получали травмы во время службы в армии.

Самое интересное во всём этом, что огромное число таких экс-спортсменов перед смертью страдали от деменции. А более 71% столкнулись с хронической травматической энцефалопатией.