Учёные доказали, что контактные виды спорта приводят к старческому слабоумию

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Учёные доказали, что контактные виды спорта приводят к старческому слабоумиюЛюбителям заниматься таковыми стоит быть аккуратнее
Группа учёных из Бостонского университета в США решили изучить разные виды спорта на предмет опасности развития деменции. Результаты исследования оказались не то чтобы особо неожиданными.
Так, по словам специалистов, именно занятия контактными видами спорта увеличивают риск развития данного недуга. При этом речь идёт именно о тех занятиях, при которых люди регулярно получают удары по голове.
Учёные даже изучили данные вскрытия и МРТ занимавшихся травмоопасной деятельностью спортсменов. Выяснилось, что примерно 90% таких людей когда-то играли в американский футбол. Остальные занимались футболом, боксом или получали травмы во время службы в армии.
Самое интересное во всём этом, что огромное число таких экс-спортсменов перед смертью страдали от деменции. А более 71% столкнулись с хронической травматической энцефалопатией.
Источник: РИА Новости