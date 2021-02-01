Учёные доказали, что кошки с приплюснутыми мордами всегда ходят с гримасой боли

Новое исследование показало, что кошки с приплюснутыми мордами, например персидские, не могут точно передавать эмоции страха, тревоги или боли. Эти животные постоянно ходят с выражением боли на морде. То есть их хозяева вряд ли когда-нибудь смогут определить, что кошка испытывает боль по-настоящему.

Учёные использовали компьютерный алгоритм, чтобы проанализировать более 2000 фотографий котов. Каждому выражению морды дали характеристику от «нейтральная» до «гримаса боли».

Как оказалось, морды персидских кошек выражают боль, даже когда животные полностью расслаблены. Более того, морды шотландских вислоухих сильнее выражают боль, чем морды обычных кошек, которые на самом деле испытывают боль.