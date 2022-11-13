Наука и технологии
21:23, 13 ноября 2022
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Учёные доказали, что люди могут больше любить технологии, если наделяют их полом

Маркетологи уже этим пользуются

Вы не задумывались, почему голосовые помощники в основном «женщины»? Маркетологи уже давно раскусили человеческую особенность, которую сейчас подтвердили учёные. Нам больше нравятся технологии, если они ассоциируются с определённым полом.

Учёные доказали, что люди могут больше любить технологии, если наделяют их полом

Участников исследования попросили рассказать о своих роботах-пылесосах и оценить свои чувства от безразличия до любви. Также им предложили один из трёх вариантов: новую машину «женского пола», новую машину «мужского пола» или новую машину без пола. Добровольцев попросили оценить человечность автомобиля.

Результаты исследований показали, что, когда участники наделяли технологии полом, они с большей вероятностью считали этот предмет более человечным. Кроме того, такие гендерные характеристики заставляли людей больше привязываться к гаджетам.

Источник фото:Unsplash
Источник:Psy Post
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