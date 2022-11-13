Учёные доказали, что люди могут больше любить технологии, если наделяют их полом

Участников исследования попросили рассказать о своих роботах-пылесосах и оценить свои чувства от безразличия до любви. Также им предложили один из трёх вариантов: новую машину «женского пола», новую машину «мужского пола» или новую машину без пола. Добровольцев попросили оценить человечность автомобиля.

Результаты исследований показали, что, когда участники наделяли технологии полом, они с большей вероятностью считали этот предмет более человечным. Кроме того, такие гендерные характеристики заставляли людей больше привязываться к гаджетам.