Учёные доказали, что лживые кандидаты имеют больше шансов на победу

Обычно люди говорят, что им важно доверять кандидату. Однако практика показывает, что победившие на выборах политики часто не выполняют предвыборные обещания.

В эксперименте учёных участники боролись друг с другом за то, чтобы стать партийным кандидатом. Затем этих кандидатов спросили, как много усилий, времени и денег они готовы были бы потратить, чтобы пройти стадию отбора. Те, кто были готовы на более весомые траты, имеют наибольшую вероятность пройти дальше.

Далее кандидаты должны были выбрать, сколько денег они готовы пообещать избирателям, чтобы привлечь их на свою сторону. В конце концов победители в «выборах» должны были решить, сколько денег они реально передадут избирателям.

Как оказалось, те люди, которые больше всего хотели победить (то есть те, кто сильнее вложился на первом этапе), также чаще всего отказывались выполнять свои предвыборные обещания, одержав победу.

«Здесь есть явный парадокс с точки зрения электората, который говорит, что ему необходимо доверять политикам, но при этом, как показывают результаты, больше шансов победить на выборах имеют те кандидаты, которые больше врут», — заключил один из авторов исследования.