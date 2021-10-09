Учёные доказали, что мемы становятся сложнее с годами

Математики использовали методы машинного обучения и кластерного анализа. Их применили на мемах, опубликованных на Reddit c 2011 по 2020 год. Исследователи опирались на эволюционную модель Докинза, которая включает в себя три элемента: репликацию, вариации и отбор. Это значит, что мемы могут проходить отбор, копироваться и иметь разные варианты.

Математики сгруппировали все мемы из своего набора по их шаблонам. Они увидели, что число новых шаблонов со временем экспоненциально растёт. Каждые шесть месяцев оно удваивается. Растёт и сложность мемов. Что интересно, такие же тенденции ранее были обнаружены в живописи.