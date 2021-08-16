Учёные доказали, что мужчинам чаще не прощают несмешные шутки, чем женщинам

Кратко о новой работе учёных пишет Naked Science. Психологи из Йельского университета решили провести эксперименты с 5400 добровольцами. Участникам зачитывали короткий рассказ о первом свидании, во время которого женщина или мужчина удачно или неудачно пошутили. Затем людей спрашивали, какой образ персонажей у них сложился.

Выяснилось, что если шутки были удачными, то персонаж воспринимался положительно, и было неважно — мужчина он или женщина. Но вот если плохо шутил мужчина, люди начинали воспринимать его как невнимательного, неловкого и не слишком умного. Женщинам плохие шутки прощали чаще.

Учёные считают, что так происходит из-за того, что шутки для мужчин — это способ представить себя в наилучшем свете. Поэтому если шутки плохи, это воспринимается хуже.