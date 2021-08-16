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Учёные доказали, что мужчинам чаще не прощают несмешные шутки, чем женщинам

Показал эксперимент
Как оказалось, люди хуже воспринимают несмешные шутки из уст мужчин, чем из уст женщин. Это может быть связано с общим восприятием представителей разных полов.
Учёные доказали, что мужчинам чаще не прощают несмешные шутки, чем женщинам

Кратко о новой работе учёных пишет Naked Science. Психологи из Йельского университета решили провести эксперименты с 5400 добровольцами. Участникам зачитывали короткий рассказ о первом свидании, во время которого женщина или мужчина удачно или неудачно пошутили. Затем людей спрашивали, какой образ персонажей у них сложился.

Выяснилось, что если шутки были удачными, то персонаж воспринимался положительно, и было неважно — мужчина он или женщина. Но вот если плохо шутил мужчина, люди начинали воспринимать его как невнимательного, неловкого и не слишком умного. Женщинам плохие шутки прощали чаще.

Учёные считают, что так происходит из-за того, что шутки для мужчин — это способ представить себя в наилучшем свете. Поэтому если шутки плохи, это воспринимается хуже.