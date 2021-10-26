Учёные доказали, что мужчины такие же эмоциональные, как женщины

Исследование провели психологи из Мичиганского университета в США. Они наблюдали за поведением 142 мужчин и женщин в течение 75 дней. Женщин разделили на четыре группы: участницы первых трёх употребляли различные гормональные препараты, а участницы последней не принимали ничего.

Каждый день добровольцы проходили онлайн-опросы, с помощью которых фиксировали своё состояние.

Учёные увидели, что и у мужчин, и у женщин колебания эмоций происходили примерно в одном диапазоне. Также не было замечено никаких различий между женщинами, принимавшими гормоны, и женщинами, которые ничего не принимали. Исследователи сообщили, что эмоции участниц могли колебаться по разным причинам, не связанным с гормональными препаратами.

В целом, исследование не показало достаточно свидетельств различий между полами.