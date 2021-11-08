Учёные доказали, что на Земле шли экстремальные дожди в прошлом

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Учёные доказали, что на Земле шли экстремальные дожди в прошломИз-за потепления
Учёные рассказали, что текущее глобальное потепление — не первое на нашей планете, и ранее такие изменения климата оборачивались необычными погодными явлениями. В частности, исследователи нашли свидетельства экстремальных дождей.
Учёные из Гарвардского университета провели компьютерное моделирование, чтобы узнать, какой была погода в прошлом. Они увидели, что в наиболее тёплые климатические эпохи засухи сменялись очень сильными дождями. Такие дожди охватывали сотни километров, а за часы выпадали десятки сантиметров осадков. Такие дожди и периоды засухи чередовались.
Также из-за интенсивного испарения влаги с поверхности Земли над ней возникал «ингибирующий слой». Он препятствовал подъёму воды на высоту образования дождевых облаков. Облака формировались выше, но не могли дойти до земли дождём. В итоге вода накапливалась в воздухе, а температура до тех пор, пока не складывались условия для появления облачности. В результате вся скопившаяся влага выпадала ливнем.
Источник: Naked Science