Учёные доказали, что на Земле шли экстремальные дожди в прошлом

Учёные из Гарвардского университета провели компьютерное моделирование, чтобы узнать, какой была погода в прошлом. Они увидели, что в наиболее тёплые климатические эпохи засухи сменялись очень сильными дождями. Такие дожди охватывали сотни километров, а за часы выпадали десятки сантиметров осадков. Такие дожди и периоды засухи чередовались.

Также из-за интенсивного испарения влаги с поверхности Земли над ней возникал «ингибирующий слой». Он препятствовал подъёму воды на высоту образования дождевых облаков. Облака формировались выше, но не могли дойти до земли дождём. В итоге вода накапливалась в воздухе, а температура до тех пор, пока не складывались условия для появления облачности. В результате вся скопившаяся влага выпадала ливнем.