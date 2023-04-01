Учёные доказали, что никакой пользы от алкоголя не бывает

Авторы обзора проанализировали 107 работ, в которых изучалась связь между алкоголем и смертностью. В них приняли участие почти пять миллионов человек из разных стран. Оказалось, что многие из этих работ содержали ошибки и предвзятость, которые искажали результаты.

После исправления недостатков исследований учёные обнаружили, что видимая польза от умеренного употребления алкоголя значительно снижается или исчезает.

Анализ также показал, что алкоголь более сильно влияет на риск смерти женщин. Например, женщины, выпивающие 65 граммов или более в день, имеют риск смерти на 61% выше, чем у мужчин, выпивающих столько же.

Учёные призывают людей быть осторожными с алкоголем и не превышать безопасную дозу в два стандартных напитка или меньше в неделю. При большем потреблении алкоголя растёт риск развития рака, сердечных заболеваний и инсульта.