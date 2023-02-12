Учёные доказали, что объедки со стола полезнее для щенков, чем сухой корм

Хронической энтеропатией называют расстройство работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), продолжающееся дольше 2–3 недель. Чтобы изучить это лучше, авторы проанализировали анкеты о частоте приёма пищи у собак.

Оказалось, что кормление необработанным мясом и объедками со стола в щенячьем (2–6 месяцев) и подростковом возрасте (6–18 месяцев) защищает собак от хронической энтеропатии в более позднем возрасте. А вот сухой корм в щенячьем возрасте было значительным фактором риска развития ХЭ в более позднем возрасте.