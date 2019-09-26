Учёные доказали, что оружие покупают не из-за трусости

Исследователи из Университета штата Флорида и Аризонского университета задались вопросом, действительно ли владение оружием может свидетельствовать о повышенном страхе владельца перед другими людьми или обстоятельствами.

Как показало исследование, люди, испытывающие страх перед бродячими животными или страх быть ограбленным, с меньшей вероятностью оказывались владельцами оружия. А вот те, кто боятся стать жертвой массовой стрельбы, с большей вероятностью приобретут оружие себе.

Исследователи также тщательно опросили людей, у которых уже есть пистолет или винтовка. Оказалось, что они меньше подвержены различным фобиям и страхам, чем те, кто оружия не имеет. Впрочем, объяснение тут может оказаться довольно простым и логичным. Ведь учёные отразили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь.