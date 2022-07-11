Учёные доказали, что пить в одиночество — путь к алкоголизму

Учёные проанализировали данные примерно 4500 подростков. За ними наблюдали в течение 17 лет. Оказалось, что молодые люди , которые пили в одиночестве, подвергались повышенному риску развития симптомов алкоголизма (alcohol use disorder, AUD) во взрослом возрасте.

Уточняется, что вероятность появления расстройства в возрасте 35 лет была на 35% выше у подростков, которые пили в одиночестве, по сравнению с теми, кто привык пить в компаниях. Девочки-подростки, которые пили в одиночестве, оказались подвержены ещё более высокому риску развития проблем с алкоголем в будущем.