Учёные доказали, что пост во время Рамадана может снизить кровяное давление

Учёные набрали для участия в исследовании 85 человек в возрасте от 29 до 61 года из пяти мечетей в Лондоне. У них измеряли артериальное давление перед Рамаданом и сразу после него. Кроме того, участников попросили вести дневники питания в течение трёх дней до и во время Рамадана.

Исследователи увидели, что систолическое давление у участников в среднем снизилось на 7,29 мм рт.ст., а диастолическое — на 3,42 мм рт.ст. в дни после Рамадана.

Стоит отметить, что пост во время Рамадана может не приносить долгосрочной пользы для здоровья. Люди немного теряют в весе во время этого месяца, но когда они снова начинают нормально есть, их вес и кровяное давление возвращаются к исходному уровню.