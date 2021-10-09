Наука и технологии
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Учёные доказали, что пост во время Рамадана может снизить кровяное давление

Временно
Каждый год, в девятый месяц мусульманского календаря, сотни миллионов мусульман празднуют Рамадан. В этот месяц они постятся в светлое время суток. Новое исследование показывает, такой пост может помочь снизить кровяное давление, по крайней мере, временно.
Учёные доказали, что пост во время Рамадана может снизить кровяное давление

Учёные набрали для участия в исследовании 85 человек в возрасте от 29 до 61 года из пяти мечетей в Лондоне. У них измеряли артериальное давление перед Рамаданом и сразу после него. Кроме того, участников попросили вести дневники питания в течение трёх дней до и во время Рамадана.

Исследователи увидели, что систолическое давление у участников в среднем снизилось на 7,29 мм рт.ст., а диастолическое — на 3,42 мм рт.ст. в дни после Рамадана.

Стоит отметить, что пост во время Рамадана может не приносить долгосрочной пользы для здоровья. Люди немного теряют в весе во время этого месяца, но когда они снова начинают нормально есть, их вес и кровяное давление возвращаются к исходному уровню.