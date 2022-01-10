Учёные доказали, что раннее начало занятий в школе вредно для детей

В новом исследовании швейцарские учёные обнаружили, что подростки, которые обучались на дому в период с марта по июнь 2020 года, спали значительно больше, чем до пандемии, и это улучшило их самочувствие. Исследователи рассказали, что во время пандемии школьники стали спать примерно на 75 минут больше в день. В то же время качество их жизни, связанное со здоровьем, значительно улучшилось, а потребление алкоголя и кофеина снизилось.

Учёные отметили, что их результаты показывают: занятия в школах следует начинать позже, чем принято. Детям нужно больше спать.