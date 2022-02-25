Учёные доказали, что собаки скорбят о других умерших псах

Опрос 426 владельцев нескольких собак в Италии показал, что, когда один пёс умирает, другие, скорее всего, продемонстрируют печаль. Хотя это может не быть новостью для тех, кто любит собак, учёные впервые представили эмпирические доказательства этому наблюдению.

Опрошенные люди рассказали, что заметили изменения в поведении большинства собак после потери членов их собачьей семьи. 8-6% владельцев животных заявили, что поведение их псов стало заметно более сдержанным или требовательным.

Из опечаленных собак 93% жили с другими псами дольше года. Но в целом, продолжительность их совместного проживания никак не повлияла на поведение выжившей собаки.