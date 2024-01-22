Учёные доказали, что события после катастрофы люди помнят лучше, чем до неё

Если собеседник вас неожиданно оскорбит, то вы наверняка точно запомните, в какой форме это всё было сказано, а вот что произошло до этого не сможете воспроизвести точно. То же самое происходит, когда человек попадает в автокатастрофу.

Специалисты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) провели два эксперимента с участием 72 и 150 человек соответственно. Первым делом испытуемым дали несколько пар картинок, которые имитировали воспоминания. 50% изображений должны были у людей вызывать негативные эмоции, а другая половина изображений была нейтральной. При этом участников попросили мысленно представить себя в местах, которые были на картинках, и придумать сюжет, который бы связывал все картинки воедино.