Учёные доказали, что соль не приносит вреда здоровью

Об этом сообщили исследователи во время Конгресса Европейского общества кардиологии. Результаты их работы подтвердили предыдущие исследования: мнение, будто соль даже в небольших количествах вредна, — ложное. Значительных корреляций между употреблением соли и риском смертности и развития болезней сердца и сосудов не найдено.

Исследователи отметили, что только чрезмерное употребление соли (более шести граммов в день) может плохо повлиять на организм. Впрочем, надо понимать, что шесть граммов соли — это примерно чайная ложка.