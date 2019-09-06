Ferra

Учёные доказали, что соль не приносит вреда здоровью

Вредит только чрезмерное её употребление
Многие стараются меньше солить блюда, потому что где-то когда-то слышали, что соль — это вредно. Специалисты опровергли этот миф. Соль в умеренных количествах не способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и не увеличивает риск смертности так, как принято считать.

Об этом сообщили исследователи во время Конгресса Европейского общества кардиологии. Результаты их работы подтвердили предыдущие исследования: мнение, будто соль даже в небольших количествах вредна, — ложное. Значительных корреляций между употреблением соли и риском смертности и развития болезней сердца и сосудов не найдено.

Исследователи отметили, что только чрезмерное употребление соли (более шести граммов в день) может плохо повлиять на организм. Впрочем, надо понимать, что шесть граммов соли — это примерно чайная ложка.

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