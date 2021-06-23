Учёные доказали, что стресс приводит к поседению

Чтобы изучить свою гипотезу, учёные провели исследование на добровольцах. Они изучили образ жизни людей и динамику состояния их волос. Исследователи использовали сканер высокого разрешения, чтобы изучить всё на микроуровне.

Как оказалось, при стрессе волосяная луковица человека меняет состав сотен белков в производимом волосе. Из-за этого волос может стать седым. Исследователи предположили, что эти изменения запускаются митохондриями в волосяных луковицах. Дело в том, что митохондрии могут улавливать так называемые маркеры стресса.

Потеря волосами цвета может быть обратимым процессом. Но это зависит от возраста и продолжительности стресса.