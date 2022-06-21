Учёные доказали, что травмы мозга помогают бросить курить

Учёные сравнили состояние мозга у разных людей с локализованными травмами. Все пациенты были курильщиками, но часть из них легко отказалась от сигарет. Как оказалось, у последней группы людей повреждения главным образом затрагивали верхнюю поясную кору, боковую префронтальную кору или островковую кору. Учёные пришли к выводу, что эти области могут каким-то образом контролировать никотиновую зависимость.

Дальнейшие исследования показали, что эти зоны мозга могут и вовсе контролировать любые зависимости, в том числе алкогольную. Конечно, учёные не планируют в ходе лечения нарочно повреждать мозг. Вместо этого можно как-то воздействовать на активность определённых участков.

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