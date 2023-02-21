Учёные доказали, что у мужчин половое влечение сильнее

Учёные доказали, что у мужчин половое влечение сильнееМногие предполагали
Анализ результатов 211 исследований полового влечения показал, что мужчины в среднем обладают значительно более сильным либидо, чем женщины. Мужчины чаще думают и фантазируют о сексе, а также чаще занимаются мастурбацией.
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Учёные просмотрели научные публикации в поисках исследований, в которых измерялось, как часто человек думает о сексе, испытывает сексуальные чувства или занимается сексом, а также исследования, в которых участники самостоятельно оценивали своё половое влечение или сексуальные чувства. В них должны были участвовать как мужчины, так и женщины, возраст участников должен был быть старше 14 лет, а количество участников не должно было быть слишком маленьким.
Результаты показали отсутствие гендерных различий в том, как часто человек в среднем занимается сексом. Тем не менее, мужчины сообщили о большем количестве однодневных связей и сексуальных партнёров.