Учёные доказали, что у мужчин половое влечение сильнее

Учёные просмотрели научные публикации в поисках исследований, в которых измерялось, как часто человек думает о сексе, испытывает сексуальные чувства или занимается сексом, а также исследования, в которых участники самостоятельно оценивали своё половое влечение или сексуальные чувства. В них должны были участвовать как мужчины, так и женщины, возраст участников должен был быть старше 14 лет, а количество участников не должно было быть слишком маленьким.

Результаты показали отсутствие гендерных различий в том, как часто человек в среднем занимается сексом. Тем не менее, мужчины сообщили о большем количестве однодневных связей и сексуальных партнёров.