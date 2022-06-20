Учёные доказали, что ухо человека развилось из рыбьих жабр

В среднем ухе человека находятся три вибрирующие косточки, которые участвуют в передаче колебаний воздуха. Предполагалось, что этот орган развился из дыхальца — жаберного отверстия, сохранившегося у некоторых современных рыб. У ранних позвоночных их искали между нижней челюстью и подъязычной дугой, однако найти не могли.

Теперь учёные изучили ископаемых панцирных галеаспидов из Китая и нашли у них дыхальца. То есть гипотеза подтвердилась. По мере эволюции многие виды, выходившие на сушу, избавлялись от дыхальца, чтобы дышать через рот и нос. А дыхальце сначала могло развиться в слуховую выемку, а потом — в ухо.