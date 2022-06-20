Учёные доказали, что ухо человека развилось из рыбьих жабр

Сегодня в 19:40
1 мин.
Учёные доказали, что ухо человека развилось из рыбьих жабрПосле того, как организмы вышли на сушу из воды
Международная группа исследователей нашла доказательства того, что среднее ухо человека развилось из жабр рыбы.
В среднем ухе человека находятся три вибрирующие косточки, которые участвуют в передаче колебаний воздуха. Предполагалось, что этот орган развился из дыхальца — жаберного отверстия, сохранившегося у некоторых современных рыб. У ранних позвоночных их искали между нижней челюстью и подъязычной дугой, однако найти не могли.
Теперь учёные изучили ископаемых панцирных галеаспидов из Китая и нашли у них дыхальца. То есть гипотеза подтвердилась. По мере эволюции многие виды, выходившие на сушу, избавлялись от дыхальца, чтобы дышать через рот и нос. А дыхальце сначала могло развиться в слуховую выемку, а потом — в ухо.