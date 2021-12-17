Учёные доказали, что ум обостряется сразу перед засыпанием

Согласно новому исследованию, пребывание в первой фазе сна не менее 15 секунд или медленное движение глаз утраивает способность к творческому решению проблем. Речь идёт о состоянии, которое называется гипнагогия. В этом состоянии возможно наличие слуховых, зрительных, тактильных и логических галлюцинаций, а также сонный паралич.

В новом исследовании 103 участникам показывали несколько последовательностей из восьми цифр и просили как можно быстрее найти в них закономерности. После двух блоков по 30 попыток участники сделали 20-минутный перерыв, во время которого их попросили расслабиться с закрытыми глазами. Каждый участник при этом держал какой-то предмет в правой руке. Если предмет падал, было понятно, что участник засыпает. Тогда он рассказывал о своих мыслях непосредственно перед падением.

Оказалось, что засыпавшие участники находили скрытую закономерность в три раза чаще по сравнению с теми, кто не спал вообще, и примерно в шесть раз чаще тех, кто продолжил спать.