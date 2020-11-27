Наука и технологии
Сегодня 21:03
Учёные доказали, что в 9 из 10 случаев люди берут смартфон в руки без причины
Дело далеко не в уведомлениях
Учёные из Лондонской школы экономики и политических наук пришли к выводу, что зависимость от смартфонов чаще всего возникает не из-за постоянных уведомлений. В 9 из 10 случаев люди берут устройство в руки без причины.
Как пишет BBC, учёные увидели, что 89% взаимодействий со смартфонами были спонтанными. На долю осознанных взаимодействий — когда нужно было ответить на уведомление — пришлось 11%. Ещё одним фактором, влияющим на зависимость от смартфона, назвали групповые чаты.
Как отметили исследователи, постоянная проверка устройства в основном вызвана тем, что пользователь просто хочет взаимодействовать с ним. Это происходит автоматически, как у курильщика, который поджигает сигарету.
Также учёные выяснили, что постоянное пролистывание ленты в Instagram и Facebook ведут к более долгому взаимодействию со смартфоном.
В исследовании участвовали 37 человек со средним возрастом 25 лет. Они записывали на камеру своё привычное поведение со смартфонами.